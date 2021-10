Uten dette tilbudet ville ikke Ingelin (17) ha tatt koronavaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Inne på Smittevernkontoret har Ingelin Eilertsen grunn til å smile.

Hun har trosset frykten sin for sprøytespisser og tatt første dose av koronavaksinen.

– Det kom gledestårer med en gang jeg var ferdig. Både jeg og far gråt – det var veldig deilig, sier 17-åringen.

Det mener hun ikke hadde vært mulig uten Bergen kommunes tilbud til personer som henne, som ikke tør å ta vaksine i hallene.

– Det er veldig vanskelig. Du føler du ikke får til noe «alle andre får til», at kroppen har behov for å rømme selv om hodet ditt sier det hele er over på et blunk, sier Eilertsen.

Så begynte kommunen målrettet å tilby et vaksineopplegg til nettopp dem som vegret seg.

Siden det har 80 personer benyttet seg av tilbudet.

FRYKT: Dette verktøyet er det mange som vegrer seg for, selv om de ønsker å ta vaksinen. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Tre ulike tilbud

– Nå som vaksinedekningen er høy, jobber vi veldig konkret mot grupper vi mistenker kan ha lyst til å ta vaksinen, men vegrer seg, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Disse personene skal kunne bli ivaretatt og få et tilbud som er trygt, godt og der de får forståelse for at de kvier seg for å ta sprøyten. Vi har flinke folk med kompetanse som tar seg tid til å snakke med folk og trygge dem før stikket settes, legger hun til.

Kommunen har tre ulike tilbud til folk med sprøyteskrekk:

Inne på vaksinestasjonen : Mulighet til å trekke seg tilbake til et skjermet område, dersom man gir beskjed om sine tanker og ønsker.

: Mulighet til å trekke seg tilbake til et skjermet område, dersom man gir beskjed om sine tanker og ønsker. Utenfor vaksinestasjonen : Dersom du har spesielle vansker med det å stå i kø, kan dette løses med å bestille time på et fast tidspunkt.

: Dersom du har spesielle vansker med det å stå i kø, kan dette løses med å bestille time på et fast tidspunkt. Personer med sprøytefobi: Smittevernkontoret har et eget tilbud til personer med spesielt sterk angst for sprøyter. Dersom tilretteleggingen ikke har fungert på vaksinestasjonen, kan du ringe 55 56 58 80 eller sende en e-post til smittevernet@bergen.kommune.no.

For 17 år gamle Eilertsen fungerte det – hun har tatt vaksinen.

– Vi prøvde en del ulike metoder, og noen av dem så ut til å virke – jeg måtte bare prøve å koble ut og prøve å tenke på noe annet, men det tok tid, sier hun.

– Hvor lenge satt du?

– Halvannen time, svarer Eilertsen.

HELSESYKEPLEIER: – Noen er redd for at det skal gjøre vondt, noen er redd for sprøyter generelt eller for det som skal inn i muskelen, men felles for alle er at de har opplevd noe som har med sprøyter å gjøre, sier helsesykepleier Margrethe Pettersen. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

– Alle har noe til felles

Ifølge helsesykepleier Margrethe Pettersen har de fleste som kommer noe til felles.

– Noen er redd for at det skal gjøre vondt, noen er redd for sprøyter generelt eller for det som skal inn i muskelen, men felles for alle er at de har opplevd noe som har med sprøyter å gjøre, sier hun.

– De husker gjerne ikke episoden, men kroppen husker det, legger Pettersen til.

Eilertsen selv husker hvordan hun ble holdt fast som barn da hun skulle ta en sprøyte. Det fikk konsekvenser for henne senere i livet.

– Det som skjer når de blir holdt er at musklene strammer seg og da gjør det vondere å få en vaksine enn om man slapper av. Samtidig handler det om å kunne ha kontroll over seg selv, sier Pettersen.

Om fem uker skal Eilertsen tilbake på smittevernkontoret for å ta dose to.

– Jeg gruer meg bitte litt til å gjøre det igjen, men jeg vet at jeg får god hjelp og at det er det beste jeg kan gjøre, sier hun og legger til:

– Jeg vet at jeg aldri i livet ville tatt den vaksinen hvis det ikke hadde vært for dette tilbudet.

VIL NÅ FLERE: Helsebyråd Beate Husa (KrF) ønsker at kommunen skal nå dem som ønsker å ta vaksinen, men vegrer seg av en eller annen grunn. Her med Ingelin Eilertsen (17). Foto: Suzanne Sagebø / NRK

– Vurderer lignende tilbud i Oslo

Verken Oslo eller Trondheim kommune har et spesifikt tilbud utenfor vaksinestasjonene for dem som lider av sprøytefobi.

– Det er noe vi vurderer. Det vi har fått tilbakemeldinger om, er at ansatte på vaksinesentrene er behjelpelige og gjør alt de kan for å trygge personer med sprøyteskrekk, sier leder av vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

I Trondheim tilbyr de eit tilrettelagt opplegg på vaksinestasjonen for dem som har behov for det.

– Vi har et spesialavlukke med mulighet for å legge seg ned og bruke ekstra tid. Vi har også egne innganger for dem som har problemer med å stå i kø. Vi er på tilbudsiden, sier leder ved vaksinestasjonen i Trondheim, Birgit Reisch.

De som har behov for tilrettelegging kan ringe Koronatelefonen til kommunen, og vil bli møtt utenfor vaksinestasjonen av en av de ansatte.