Denne uken ble det kjent at det pågår et større salmonella-utbrudd i Norge. Nå får NRK opplyst at

Det er nå til sammen 42 bekrefta salmonella-tilfeller, som er 11 flere enn på mandag, opplyser Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI, til NRK.

De smittede er i alderen 1 til 88 år.

De nye tilfellene er i fylker flere steder i landet. 13 av tilfellene er i Vestland.

– Vi synes det er ubehagelig, fordi det fortsatt kan være en matvare der ute som smitter folk, sier han.

Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger rundt om i landet jobber nå for å forsøke å oppklare utbruddet.

Salmonella Ekspandér faktaboks Salmonella er en av de mest vanlige årsakene til smittsom magetarminfeksjon.

Smitter skjer vanligvis fra matvarer - som oftest er kjøttprodukter årsaken.

En salmonellainfeksjon er en betennelse i tynntarmen forårsaket av salmonellabakterier.

Infeksjonen forekommer hyppigst om sommeren, hovedsakelig på grunn av økt reiseaktivitet i denne perioden. Kilde: Norsk Helseinformatikk

Kan ta uker å finne kilden

Smittekilden er fortsatt ukjent. Det pågår et intensivt arbeid med å kartlegge hva de smittede har spist, ifølge Aavitsland.

– Dette er tilfeller som er smittet for en stund siden, men det er først nå de er bekrefta, sier han.

Han understreker at det ikke er sikkert at det er mulig å finne smittekilden.

– Vi leter fortsatt bredt, og tør ikke å utelukke noe. Det kan ta uker, sier han.

Leter i nettbanker og kvitteringer

Mattilsynet opplyser til at NRK at de regner med de fleste har blitt syke i løpet av de første ukene av november.

– Mattilsynet innhenter nå informasjon fra de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Salmonella-pasientene blir bedt om kvitteringer og detaljer fra nettbank for å finne ut hva og hvor de har handlet de siste ukene.

– Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matrester og matemballasje. I tillegg er vi i kontakt med forskjellige aktører innen dagligvarenæringen for å bedre oversikt, sier Svindland til NRK.

Tror matvaren har vært i hele landet

Mage-tarmbakterier smitter vanligvis gjennom næringsmidler. Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i mange forskjellige fylker.

– Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom et næringsmiddel som er distribuert over hele landet, sier Svindland til NRK.

Mattilsynet har kommet med følgende tips for å hindre smitte av salmonellabakterier: