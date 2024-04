Utbredring av dødsvei først ferdig neste sommer

Veien hvor en 12 år gammel gutt døde i 2022 blir først utbedret i 2025, skriver Vestnytt.

Det var 14. juni 2022 at 12 år gamle Noah Landro ble påkjørt og drept da han skulle krysse fylkesvei 561 på Landro i Øygarden.

Gutten krysset veien foran en buss, og ble påkjørt av en bil. Bilisten kjørte under fartsgrensen, og politiet konkluderte med at ingen kunne klandres for ulykken.

Kommunen og fylkeskommunen satte i gang et arbeid for å utbedre veien, men nesten to år etter ulykken har ingenting skjedd.

NRK omtalte veien i september, og kommunen sa da at de skulle få bygd en busslomme nå i vinter. Fylkeskommunen sa at de ville ha på plass nye skilt som reduserte fartsgrensen fra 80-sone til 70-sone i løpet av høsten 2023.

Likevel har ingenting skjedd, ifølge Vestnytt. Christian Alsaker, eiendomssjef i Øygarden kommune, sier til avisen at de er forsinket, og at de må koordinere utbygging av busslomme med Statnett sitt arbeid med en ny høyspentkabel i området.

Kommunen håper å utlyse anbudet i midten av april, og at de kan begynne arbeidet i august. Det betyr ferdigstillelse av den nye busslommen tidligst i juni 2025.