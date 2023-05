Utanriksdepartementet med påminning om russiske fartøy

Utanriksdepartementet har i dag publisert ei påminning om kva russiske fartøy har lov til og ikkje ved hamneanlaup. Alle tenester til russiske fartøy ved hamneanlaup er i utgangspunktet forbode.

– Eg håpar påminninga fører til at fleire aktørar søker Utanriksdepartementet om rettleiing og eventuelle unntak frå sanksjonane der det er grunnlag for det. Handlingsrommet for handel med Russland vert berre snevrare. Det er lett å trå feil, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.