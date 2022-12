Utanlandske selskap har teke over all bygginga av store kraftlinjer

Helge Rysjedal, administrerende direktør i Eviny Solutions AS

– Vi ønskjer å vere ein aktuell tilbydar på Statnetts prosjekt, og dermed kunne byggje kompetanse og arbeidsplassar i Noreg. Vi er bekymra for at for mange oppdrag går til eit lite mindretal utanlandske aktørar. Kva betyr dette for tryggleik og beredskap på vår eigen kritiske infrastruktur? Vi ønskjer dialog med Statnett for å forstå korleis vi eventuelt kan ruste oss for å bli ein aktuell leverandør, og skape aktivitet og vekst i norsk næringsliv. Statnett bør inkludere seriøst arbeidsliv, krav til bruk av lærlingar, HMS og berekraft i kvalifikasjonskrava sine og tildelingskriterium.

Stein Arne Bakken, Energiteknikk

– Vi må ikkje gløyme at sentralnettet etter krigen og fram til 2000-talet vart bygd med norsk kompetanse og arbeidskraft. Så dette løftet bør energinasjonen Noreg kunne klare. Men då må Statnett kjenne sitt ansvar ved å gi dei norske energientreprenørane ein reell sjanse til å konkurrere. Berre slik kan Noreg byggje opp kompetansen på ny, framfor å framleis vere avhengig av nokre få andre utanlandske entreprenørselskap. Svære oppgåver ventar, og då må vi ta skeia i eiga hand.

Jonas Klarén, Infratek/Omexom

– Det er urovekkjande å sjå at eit av dei rikaste landa i verda ikkje nyttar seg av innanlands arbeidskraft, men berre ser på prisbiletet. Det verkar som om fokuset berre ligg på at tenestene skal koste mindre i år enn dei gjorde førre år. Satsinga som ligg framfor oss no, vil krevje ekstremt mykje frå både netteigarar og leverandørar. Om vi skal lykkast med målet om å doble kapasiteten innan dei neste 27 åra, treng vi 5000–6000 energimontørar som jobbar hundre prosent. I dag har vi om lag 4000 – 5000 energimontørar i Noreg, ca. halvparten av desse vil gå av med pensjon innan dei neste 5 til 10 åra.

Aslak Andersen, Otera Infra

– Det er synd at Statnett over tid berre har satsa på utanlandske leverandørar på linjebygging. Det har vatna ut nasjonal kompetanse på å byggje samfunnskritisk infrastruktur på linjebygging utan at Statnett viser nokre eige ansvar for at det har skjedd. Det er likevel ikkje for seint å snu, det sit mykje kompetanse i dei ulike norske selskapa, men Statnett som den største offentlege kjøparen av desse tenestene bør vere tydeleg på leverandørstrategien sin.