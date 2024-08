Utan lappen, men med promille

Ein mann i 30-åra er mistenkt for å ha køyrt bil i rusa tilstand i Bergen. IUtrykkingspolitiet stoppa mannen for ein kontroll ved Vetrlidsallmenningen i 01-tida. Det viste seg at mannen ikkje hadde førarkort, og når i tillegg promilletesten viste promille over lovleg verdi var vegen kort til legevakta og blodprøve.