Utagerende kvinne på Slettebakken

En kvinne skal vært utagerende og rettet en knivlignende gjenstand mot en vekter på Slettebakken i Bergen. Det hele skjedde etter at kvinnen ble tatt for å stjele øl. Kvinnen skal også ha vært aggressiv mot politipatruljen, som kom til stedet for å pågripe henne. Ingen personer er skadet. Politiet oppretter sak.