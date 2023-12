Ut mot «kaudervelsk og dårleg» nynorsk

Trond Tystad frå Bergenslista refsa fylkesadministrasjonen for bruk av dårleg nynorsk under debatten i fylkestinget. – Eg har fått innspel frå erfaren og dyktig nynorskbrukar om at den skriftleg nynorsken som blir brukt i fylkeskommunen er vanskeleg å forstå. Det blir brukt kraftige og kaudervelske språkformer slik at ein verkeleg skal forstå at det er nynorsk. Slik bør det ikkje vere, sa Tystad.