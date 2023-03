Uroleg over mange jerveobservasjonar

Vestland bondelag meiner det er for mykje jerv i Indre Sogn. Dei er uroa for sauene som skal beite i fjella. Fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld ber turgåarar i påskefjellet om å pakke med seg ein meterstokk i sekken, slik at dei kan ta bilete og vise fram storleiken om dei kjem over jervespor.