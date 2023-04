Uroa over auke i ruskøyring

Politiet i Sunnfjord er urolege for mykje ruskøyring den siste tida. I helga blei tre personar stoppa, der det var mistanke om rus frå alkohol og narkotika, skriv Firda. Tal frå Vest politidistrikt viser også at det har vore ein auke i første kvartal i år i sjåførar som blir politimelde for promillekøyring.