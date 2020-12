– Oppe på toppen er all skog hogd vekk, fortel Bente Bjotveit.

Ho står saman med Bjarne Olav Instanes ved idrettsbanen på Skotamyra på Aga.

Her vart det i haust bestemt at det skal byggast ein splitter ny skule, som skal vera ein felles skule for elevane på vestsida av Ullensvang.

Men naboen er redd planen er vedtatt utan grundig gjennomgang av skred og flaumskredfare, og har no sendt uromelding til kommunen.

– Vi er utrygge på rasproblematikken, seier Bjarne Olav Instanes.

Meinte fjerning av skog auka skredfaren

Norges Geotekniske institutt (NGI) vart hyra inn av kommunen for å vurdera plasseringa av skulen på Aga. Dei konkluderte med at byggeplanen var forsvarleg, men trekte fram granskogen som viktig.

I rapporten frå NGI står det: Vurderingene er gjort ut fra dagens vegetasjons- og klimaforhold. Fjerning av skogen i vesentlig omfang kan føre til at skredfaren øker, og det må derfor iverksettes tiltak som hindrer snauhogst over store arealer.

Men i ettertid har store delar av skogen ovanfor området blitt fjerna.

Bjarne Olav Instanes og Bente Bjotveit har sendt uromelding til kommunen. Foto: Tale Hauso / NRK

– Det er å byggja ein skule for framtida i eit område der det no er usikkert med tanke på at skogen er vekke, då tenkjer eg, kor er konsekvensutgreiinga på det?, seier Bjotveit.

Dårleg stemning

Debatten kring plassering av ny skule på vestsida av Sørfjorden har rast i mange år, og saka er omstridd då to skular blir lagt ned for å byggje ny. Mellom anna har føresette varsla at dei ikkje vil sende borna til den nye skulen.

– Det er veldig dårleg stemning og det har sjølvsagt berre balla på seg, seier Bjotveit.

Mange i kommunestyret har hatt eit ønskje om å utsetta saka til etter budsjettet, men fleirtalet har gått for den nye skulen på Aga.

Ullensvang kommune slit økonomisk, og det var venta eit underskot på 102 millionar kroner. Torsdag vart investeringsbudsjettet i kommunestyret. Der ligg Aga skule inne med 30 millionar i 2022 og 30 millionar i 2023.

– Det vil vera endringar som kan skje frå ein slik rapport blir laga til ein kjem til ei detaljprosjektering, seier assisterande rådmann i Ullensvang kommune, Magnus Steigedal.

Flyfoto frå før skoghogging på Aga. Foto: Flyfoto

Flyfoto etter skoghogging på Aga. Foto: Privat

Må innhente nye rapportar

Kommunen har enno ikkje oversikt over kostnadar eller om dei faktisk må bruka meir pengar på rassikring.

– I 2021 ligg det inne 2 millionar til detaljprosjektering og oppstart av prosjektet. Det blir ein del av detaljprosjekteringa å vurdera om det er gjort store endringar som gjer at ein må innhente nye rapportar og sjå på nye kostnader ved det, seier Steigedal.

– Men kan dette gjere at den nye, planlagde skulen kan vere meir rasutsett?

– Det har eg ingen føresetnad for å seie noko om i dag. Ut frå beløpa som er sagt tidlegare om fangnett og den type ting, og dei rapportane som ligg føre, er det ikkje så store kostnader sett opp imot totalprosjektet. Det ligg inne midlar i prosjekte til uførutsette midlar, som skal dekke opp for ein del av ein type slik rassikring.

Foto: Tale Hauso / NRK

Vil ha ei ny skredrapport

– Eg tenkjer at vi er nøydde å få ein ny skredrapport og eventuelt sjå kva økonomiske konsekvensar dette vil få for den skulen som er planlagt på Aga, seier Laila Margrete Lindskog Lund frå Senterpartiet som sit i opposisjon i kommunestyret.

Ho trur dette kan føre til større kostnadar for prosjektet.

– Eg vil ikkje vera ansvarleg for å byggja ein skule i eit rasfarleg område. Så eg håpar ein verkeleg tek tak i dette, for det bekymrar meg, seier Lund.