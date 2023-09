Uro i Bergen Høyre – møtes i kveld

Hovedstyret i Bergen Høyre er innkalt til møte i kveld. Det skriver BT. Tema er orientering om den politiske situasjonen i byen. Ifølge avisen er det misnøye i partilaget. Flere skal være forundret over at man har prioritert et samarbeid med KrF og Venstre fremfor de partiene som kan sikre dem et flertall i bystyret.