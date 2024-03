UP: 18 personer fikk forelegg om mobilbruk

Etter politiets utrykningspatrulje (UP) avholdt kontroll i Bergen sentrum i dag, er det utstedt 18 forenklede forelegg for mobilbruk.

I tillegg er det gjort et førerkortbeslag grunnet for mange prikker, og en bilfører er anmeldt for ikke å vedta forenklet forelegg.

Det melder politiet på X.

Bot for mobilbruk er på 10.200 kroner.