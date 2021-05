UP trur pandemi og heimekontor kan vere årsaka til meir ruskøyring

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har spekulert i at pandemien fører til auka rusmisbruk og at det gir seg uttrykk på vegen, seier sjef for Utrykkingspolitiet i Noreg, Jon Steven Hasseldal.

Han forsikrar at dette førebels berre er ein hypotese, men at det kan vere ein av årsakene til at politiet stadig vekk tek fleire som køyrer med alkohol eller narko i blodet.

– Det er fleire som har spekulert i om auka bruk av heimekontor fører med seg at fleire brukar rusmiddel, seier Hasseldal.

I det første pandemiåret i fjor blei om lag 10.300 bilistar melde for køyring i rusa tilstand. Tal som uroar UP-sjefen.

– Vi må heilt tilbake til 2002 for å finne tilsvarande høge tal. Når vi ser tala fram til og med april, så ser vi at det er ein auke frå i fjor. Det er urovekkande at så mange blir tatt.

Mørketala kan ha gått ned

Auken er førebels på 7 prosent i høve fjoråret.

Forsking har tidlegare synt at det kvar dag kan vere så mange som 140.000 bilturar kvar dag med rusa bilistar.

Men Hasseldal trur at mørketala kan ha gått noko ned. Ikkje minst fordi politiet har fått betre utstyr og trening til å avdekke køyring i narkorus.

– Vi veit at ruskøyring er ein viktig årsak til alvorlege ulukker. Difor uroar det oss at tala aukar, seier Hasseldal.

UP UROA: Jon Steven Hasseldal er sjef for Utrykkingspolitiet i Noreg. Foto: Tore Meek / NTB

– Urovekkande

At talet på melde rusførarar aukar i dei fleste politidistrikta, uroar også generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– Det er svært urovekkande. Er du mellom 18–24 år og køyrer med ei promille på 0,5 aukar sannsynlegheita for å bli drepen med 900 gonger, seier Kristoffersen.

Så langt i år er over 3200 bilførarar melde for fyllekøyring i landet.

– Det er nok berre toppen av isfjellet, meiner Kristoffersen.

Mange unge blir tatt

I Vest politidistrikt blei 65 personar meldt for fyllekøyring i april. Det er ei auke på tolv prosent frå i same månad i fjor.

Aldersgruppa 25–34 år er verstingane i klassa.

– Vi ser igjen at førarar som har heile livet framfor seg, har dårlegast haldningar. I delar av landet ser vi at aldersgruppa ikkje tar promillekøyring på alvor, seier generalsekretæren og legg til:

– Tal frå politiet viser også at 9 av 10 meldte til politiet fyllekøyrarar er menn.

Tal på fyllekøyringar i april Distriktskontor april 2020 april 2021 Skilnad i prosent Oslo politidistrikt 57 81 42 % Øst politidistrikt 101 136 35 % Innlandet politidistrikt 46 59 28 % Sør-Øst politidistrikt 134 111 -17 % Agder politidistrikt 72 60 -17 % Sør-Vest politidistrikt 78 83 6 % Vest politidistrikt 58 65 12 % Møre og Romsdal politidistrikt 32 26 -19 % Trøndelag politidistrikt 77 71 -8 % Nordland politidistrikt 38 40 5 % Troms politidistrikt 22 26 18 % Finnmark politidistrikt 12 21 75 % Totalt: 727 779 7 %