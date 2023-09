Unge menn stjal PC i Bergen sentrum

Politiet har rykket ut til en melding om to rusede unge menn i Bergen sentrum. Da politiet rykket ut for å kontrollere de to, skal de ha observert at en av dem strakk en hånd inn i et kjøretøy og stjal en PC. Mennene skal deretter ha lagt på sprang. Politiet har kontroll på de to.