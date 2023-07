– Dette viser kor lite fotfeste Unge Høgre har i kvardagen til oss unge.

Det seier Oda Medhus, fylkesleiar i AUF Vestland, om bodskapen i instagraminnlegget til Hordaland Unge Høgre som blei posta for ei vekes tid sidan.

Innlegget ramsar opp dårlege grunnar til å ikkje delta på ungdomspartiets sommarleir på Tromøya i Arendal. Spesielt det eine bildet har fått reaksjonar.

Det var Framtida som skreiv om saka fyrst.

LITE PENGAR?: Det er ei dårleg unnskyldning for å ikkje bli med på sommarleir, skriv Hordaland Unge Høgre. Du kan nemleg betale med faktura. Foto: Instagram/@hordalandungehoyre

– Måten dei har formulert seg på viser at dei er eit parti for dei rike, dei som har råd til å bruke faktura som betalingsløysing, meiner Medhus.

I kommentarfeltet haglar også kritikken:

«Ikkje alle har råd til å betale når fakturaen kjem heller», kommenterer éin.

«Trur de verkeleg det hjelp å utsetje betalinga når ein allereie har dårleg råd?», skriv ein annan.

– Klønete

Leiar i Hordaland Unge Høgre, Sondre Hillestad, fortel at innlegget var skrive med ein spøkefull tone og at intensjonen var å kommunisere at medlemane har fleksibilitet når dei skal betale eigenandelen.

– Vi formulerte oss openbert klønete.

BEKLAGAR: – Det var aldri intensjonen å få folk til å kjøpe noko dei ikkje har råd til, seier Hillestad. Foto: Oda Flaten Lødemel

Han vil beklage til medlemane sine om dei har kjent på betalingspress etter å ha sett innlegget og forsikrar om at dei som ikkje har råd sjølv, skal få dekt eigenandelen av partiet.

– Heldigvis opplever eg at organisasjonen forstår at dette berre var eit velmeint råd.

SMAKLAUST: Fylkesleiar i AUF Vestland, Oda Medhus, meiner bodskapen i innlegget er smaklaus i ei tid der mange unge slit med økonomien. Foto: Privat / Privat

Hillestad meiner kritikken frå Medhus er «humørlaus» og inviterer ho til å kome på partimøte og «fortelje medlemane hans i person korleis dei berre engasjerer seg for å tjene dei rike».

Han gjer og eit poeng av at deltakaravgifta på AUFs sommarleir er mykje høgare enn Høgre si.

Det kostar 800,- for billetten til Unge Høgres sommarleir, medan eit festivalpass til AUFs Utøyafestivalen, ligg på 1600,-.

– Somme kan bli skremde av den summen, men dei aller fleste lokallaga våre dekker heile- eller delar av beløpet, svarar Medhus.

ALTERNATIV BETALING: Formålet med instagramposten var å vise medlemane fleksible betalingsmåtar, ifølge Hillestad. Foto: Oda Flaten Lødemel

Under ser du billettprisane til nokre av årets sommarleirar. Felles for ungdomspartia er at lokallaga eller fylkeslaga gjerne dekker heile- eller delar av eigenandelen.

Prisar på sommarleirane til ungdomspartia Ekspander/minimer faktaboks Unge Høyres sommarleir: 800,- per billett. Det gjeld både om du teltar eller søv i hytte.

AUFs Utøyafestivalen: 1600,-. Opp til lokallaga kor mykje dei dekker, men dei fleste dekker enten heile beløpet eller 1200,- for sine medlemar.

Sosialistisk ungdoms (SU) sommarleir: 799,- for å sove utandørs. 1299,- for å sove innandørs. NRK har ikkje fått svar på kor mykje av kostnaden lokal- eller fylkeslaga dekker.

FpUs sommarleir: 3600,-. Opp til fylkeslaga om dei dekker full pris, eller ein del av den. Fylkeslaget i Vestland dekker til dømes heile billetten for sine medlemar.

Senterungdommens sommarleir: 1500,-. Opp til fylkeslaga kor mykje dei eventuelt dekker.

Viktig arena

Sommarleirane er viktige arenaer for politisk rekruttering og opplæring i demokratiske prosessar, ifølge professor Kristin Strømsnes ved Universitetet i Bergen.

– I ei tid kor det verkar å vere vanskelegare å rekruttere unge til politikken, er slike leirar viktige, og då er det synd om høge billettprisar hindrar unge i å delta, seier ho.

VIKTIG ARENA: Det er synd om høge billettprisar gjer at unge vel bort politiske sommarleirar, meiner professor ved UiB, Kristin Strømsnes. Foto: Piera Balto / NRK

– Men ungdom, som andre, må naturlegvis prioritere kva dei vil bruke pengane sine på i ferien, og høge prisar på slike leirar kan sikkert føre til at nokon vel dei bort.

– Utgiftene forsvinn ikkje med ein faktura

Forbrukarøkonom Silje Sandmæl trur intensjonane til Hordaland Unge Høgre har vore gode når dei har oppmoda om fakturabetaling.

– Men det er jo ikkje slik at utgiftene forsvinn sjølv om du vel å betale med faktura eller kredittkort, seier ho.

DYR HAUST: Forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB minner om at hausten kan bli tøff dersom ein i tillegg til alle andre utgifter, må betale fakturaer og kredittkortgjeld frå sommaren. Foto: DNB

– Det er vi sjølvsagt klar over. Vi burde ha skrive at fakturaen er rentefri og ikkje vil gå til inkasso, seier Hillestad.