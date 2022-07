Elisabeth Lie Hansen (22) flyttet til Bergen for ett år siden for å studere.

Det tok en stund før hun turte å fortelle i all offentlighet at hun ikke har noen planer denne sommeren.

Hun trenger noen å være sosial med.

– Jeg prøver å finne venninner som er i samme situasjon som meg.

Derfor la hun nylig ut en kontaktannonse på Facebook-siden HeyGirl Bergen.

Her kan jenter finne andre som også trenger et nettverk.

– Jeg fikk en følelse av at jeg kledde meg naken på en måte. Det sårbart å ytre et behov om et større sosialt nettverk.

Hun er ikke alene om å ha behov for kontakt med andre.

En oversikt fra Bergen kommunes hjelpe- og samtaletilbud Ung Arena viser at temaet ensomhet topper listen over hva unge forteller de sliter med.

De siste 18 månedene har flere tusen barn og unge tatt kontakt om sine problemer.

Dette sliter ungdommene med Ekspandér faktaboks 1. Ensomhet 2. Engstelighet (triste tanker) 3. Spiseforstyrrelse 4. Kjønnsidentitet 5. Vanskelige relasjoner

TAR GREP: Elisabeth brøt en barriere da hun endelig turte søke etter nye venner. Håpet er å etablere nytt vennskap slik at unngår å være alene i sommer. Foto: TONY ÅGOTNES / NRK

Sommeren kan forsterke ensomheten

Unge som føler seg ensom er en økende trend. Tidligere i år ble det kjent at nordmenn føler seg mer ensomme etter to år med pandemi.

Og politikerne vil gjøre noe med problemet. På Stortinget ble det i juni vedtatt at det skal lages en plan for å redusere ensomhet i samfunnet.

– Det å være ensom gir deg følelsen av å være tom og alene. Du sitter med et behov som ikke er ivaretatt og som er avhengig av andre mennesker, sier 22-åringen.

Sommeren er en tid følelsen av ensomhet kan bli ekstra sterk.

Les også: Lina (16) ble overrasket over reaksjonen sin på gjenåpningen

– Jeg ser ofte på sosiale medier at veldig mange er sammen. Det er lett å tenke at det må skje noe hele tiden. Du begynner å lure på: Hvorfor er ikke jeg invitert? Det kan være med på å opprettholde følelsen av ensomhet, sier 22-åringen.

Skolene har ferie, fritidsklubben holder stengt og idrettslaget har pause.

Professor ved institutt for samfunnspsykologi Mari Hysing sier at mange har store forventninger om å ha det fint på sommeren.

UTFORDRENDE: Psykologiprofessor Mari Hysing forklarer at ensomhet er opplevelsen av å være alene. Pågår følelsen av ensomhet over tid kan det føre til psykiske vansker. Foto: TONY ÅGOTNES / NRK

– Samtidig har mange av de organiserte aktivitetene som bidrar til det sosiale fellesskapet også tatt ferie. Konsekvensen er at ensomhetsfølelsen blir mye sterkere, sier hun.

Vil fjerne skamfølelsen

Den som føler seg ensom kan også selv gjøre noe med situasjonen sin.

– Anerkjenn at ensomhet er vanlig og helt greit. Ta bort skamfølelsen og de negative tankene om å være ensom. Prøv å overgå motstanden til å ta initiativ til å være sosial. Ikke vær redd for å bli avvist, sier Hysing.

Ensomhetsfølelsen sier noe om behovet til en person. Maren Tveit-Winther, avdelingsleder for Ung Arena Maren, sier mange unge har behov for å lufte tanker og følelser.

– For noen er veien fra ensomhet til negativt selvsnakk og de negative tankene kort. Mange tenker at de er alene fordi ingen har lyst til å være med dem. Andre tenker at de ikke vil være til bry for andre, sier hun.

UNGE ER ENSOMME: Det er en økende tendens at unge forteller at de er ensomme. Mange er mye fysisk alene uten nok mennesker rundt seg. Foto: Ung Arena / Bergen kommune

Fått napp på annonse

22-åringen Elisabet ser lysere på sommeren etter hun la ut annonsen på Facebook.

Hun har vært i kontakt med jenter som også har behov for nye venner.

SØKER VENNER: Hun trives godt i eget selskap. Men kan også være sosial med andre. Nå håper hun noen vil være venn med henne i Bergen. Foto: TONY ÅGOTNES / NRK

– Nå har jeg fått et par svar fra noen jenter som ønsker å møte meg. Det ser jeg veldig fram til.