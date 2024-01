Ungdomskriminalitet i Vest politidistrikt har økt med 40 prosent

Kriminalitet der mistenkte er under 18 år har økt med 40 prosent fra 2022 til 2023, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Den negative utviklingen blant de yngste er ikke unik for Vest politidistrikt. Mine kollegaer i andre politidistrikt melder om tilsvarende økning, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Nesten halvparten av veksten er i kategorien butikktyveri, og er de høyeste tallene på 10 år. Økningen er størst blant ungdommer mellom 13 og 15 år.

– Vi har ingen tydelige svar på hvorfor dette skjer eller hvorfor økningen er så stor for de under 15 år. For de yngste gjengangerne er politiet sine virkemidler avgrenset, sier Sognstad.

Tallene fra 2023 viser at meldte lovbrudd snart er tilbake på samme nivå som før pandemi-årene 2020 og 2021.