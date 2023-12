Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Hanne Lotta Askeland (18), Julian Minck (19), Alma Apenteng (23) og Hanna Rosland har nyttårsforsett om å bruke mindre tid på sosiale medium.

Ein tredjedel av 3500 elevar på vidaregåande skular i Bergen svarte i 2021 at dei ønsker å redusere bruken av sosiale medium.

Appane er designa for å få oss til å bruke masse tid der inne, ifølge psykolog Jens Christoffer Skogen.

Skogen rår til å bli meir bevisst på kva ein gjer når ein er på mobilen, heller enn å berre tenke at ein skal kutte i skjermtida.

96 prosent av befolkninga i Noreg har sin eigen mobil, og mobilen har blitt ei forlenging av mennesket.

– Det handlar om å vere meir til stades og sette pris på tida her og no, seier Hanne Lotta Askeland (18).

Ho går siste året på vidaregåande. På fritida er ho ofte inne på appar som TikTok og Snapchat. Då kan tida flyge, og plutseleg har det gått fleire timar.

Ho og vennen Julian Minck (19) har begge nyttårsforsett som handlar om å bruke mindre tid på sosiale medium – eller some – på mobilen.

– Eg kan ha fire til seks timar skjermtid om dagen, det er litt gale, seier Minck.

Men medan somme appar gir inspirasjon og er heilt nødvendige for å fungere i kvardagen, er det den tankelause skrollinga dei vil til livs.

Det er dei ikkje åleine om.

Julian Minck kan bruke mellom fire til seks timar om dagen på mobilen. Hovudsakleg bruker han tida si på sosiale medium, men også på meir praktiske appar som Finn.no.

Tidstjuv

Psykolog Jens Christoffer Skogen har forska mykje på ungdom og sosiale medium.

Saman med kollegaer i Folkehelseinstituttet, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune spurte han om lag 3500 elevar på vidaregåande skular i Bergen om deira forhold til some.

Då kom det fram at omtrent ein tredjedel ønska å redusere bruken. Nesten halvparten var einige i at dei bruker for mykje tid på slike appar.

Spørreundersøkinga «Livet på SoMe» Ekspander/minimer faktaboks Undersøkinga blei utført på vidaregåande skular i Bergen i 2020/2021 av Folkehelseinstituttet i forbindelse med innovasjonsprosjektet «Helsefremjande miljø på sosiale medium», leia av Bergen kommune. 3500 elevar svarte på rundt 100 spørsmål. Nokre av hovudfunna: Omtrent 33% av ungdommane ønska å redusere bruken av SoMe.

Omtrent 43% er einige i at dei bruker for mykje tid på SoMe.

Omtrent 76% av ungdommane seier mobilen er tilgjengeleg, også etter at dei har lagt seg. Forskarane i prosjektet har laga læringsressursen Ung på some som skal bidra til at unge får eit meir bevisst forhold til livet på mobilen og sosiale medium. Kjelde: Jens Christoffer Skogen, FHI

– Det er spesielt vanskeleg for unge i dag som har vakse opp med mobiltelefon å kutte ned bruken, for store deler av det sosiale livet går føre seg der, seier Skogen.

For Alma Apenteng (23) går det mykje i Netflix på mobilen på kveldstid.

– Den tida kunne eg heller ha brukt på å lese ei bok.

Nyttårsforsettet til Alma Apenteng er å lese fleire bøker. I det ligg det også at ho vil kutte ned på skjermtida si. Foto: Oda Flaten Lødemel

Den siste veka har ho i snitt brukt mobilen 2 timar og 45 minutt om dagen. Det er heilt gjennomsnittleg, ifølgje tal frå Mediebarometeret. Nordmenn bruker omtrent to og ein halv time på mobilen på ein gjennomsnittsdag.

Dei største tidstjuvane for Alma utanom Netflix, er i likskap med Hanne Lotta og Julian, sosiale medium.

Det same seier studenten Hanna Rosland (22). Ho er ein av dei som vanlegvis set seg det ho kallar kjedelege nyttårsforsett. Som å trene meir og ete sunnare.

– Det er stundene i lag med vennar eg kjem til å hugse, ikkje alle timane på TikTok, seier Rosland. Ho tek seg tid til ein prat i pausen på jobb. – Det er rask underhaldning som ikkje gir meg så mykje i det lange løp. Med ein gong eg er med venner, går skjermtida mi ned. Då har eg det betre med meg sjølv.

I det nye året vil ho bruke tida si annleis. Ho vil vere meir med venner, lage middagar og gjere kjekke ting, vere i nuet.

Men appar som TikTok gjer det lett å bli «dradd inn» og miste heilt tidsperspektivet, synest ho.

Å jobbe i oppoverbakke

Det er ikkje så rart. Appane er rigga for å få oss til å bruke masse tid der inne, seier psykolog Jens Christoffer Skogen.

Ikkje noko nytt det. Tidlegare i år gjekk ein av USAs helsetoppar, Vivek Murthy, ut og sa at sosiale medium utgjer ein stor risiko for den mentale helsa til barn og unge.

– Heile systemet er styrt på ein slik måte at det er vanskeleg for oss som individ å regulere tida vi bruker der inne på eiga hand. Eg seier ikkje at det er umogleg, men vi jobbar i oppoverbakke, seier Skogen.

I fleire år har tidlegare tilsette i dei store teknologiselskapa i Silicon Valley åtvara om at appane er laga for at vi skal bli avhengige av dei. Mellom anna sette dokumentaren Det sosiale dilemmaet, som kom i 2020, fyr på debatten om sosiale medium er skadeleg for oss eller ei. Foto: Beate Oma Dahle

Han forklarar at produsentane ofte bruker to ulike strategiar for å halde på merksemda vår: ein engasjerande og ein styrande strategi.

Den engasjerande strategien er den som gjer at Hanne Lotta, Julian, Alma og Hanne kan bli sittande å skrolle i ei æve, utan å nødvendigvis få noko spesielt igjen for det.

– Element frå dataspel blir brukt for å engasjere oss, ved at vi blir lønna for å bruke masse tid i appen. Snapchat sin snapstreak er eit godt døme på det.

I tillegg bruker produsentane verkemiddel som at innhald blir spelt av automatisk utan at vi treng å løfte ein finger.

– Og når du først legg frå deg mobilen, kjem det gjerne eit varsel som gjer det lett å ta han opp att, legg han til.

Psykolog og seniorforskar i Folkehelseinstituttet, Jens Christoffer Skogen, sit også i det regjeringsoppnemnde Skjermbruksutvalet, som ser på skjermbruk og helse og trivsel blant ungdom opp til 19 år. Foto: Privat

Nedst i denne saka får du ekspertane sine beste tips til å kutte i skrollinga.

Ei forlenging av mennesket

Samtidig er Skogen oppteken av å ikkje svartmale bildet. Vi skal jo trass alt fungere i kvardagen kor mobilen speler ei stor rolle. Å kjøpe bussbillettar, sjekke rutetider, handle, finne fram – alt skjer der.

Det handlar meir om å bli bevisst kva du gjer når du er på mobilen, heller enn å berre tenke at du skal kutte i skjermtida, rår han.

Heile 96 prosent av befolkninga i Noreg har sin eigen mobil.

– Mobilen er på mange måtar blitt ei forlenging av mennesket. Å kutte han heilt ut vil vere veldig vanskeleg, seier Skogen.

– Og typisk for nyttårsforsetta er at ein går hardt ut i starten, før det dabbar av, legg han til.

Men det finst gode råd.

Ekspertane sine tips for å kutte i skrollinga Ekspander/minimer faktaboks Gjer skjermen svart/kvit. Det kan gjere det mindre tiltalande å bruke appane.

Skru av varslar i den grad du kan.

Byt ut tankelaus scrolling med noko anna som er meiningsfullt for deg. Til dømes å lese ei bok, høyre på musikk, gå deg ein tur eller ringe nokon.

Følg med på kor mykje tid du bruker på dei ulike appane på mobilen din. Det kan gjere det lettare å sette seg konkrete mål for tidsbruk.

Få med deg fleire og la det gå sport i om de klarer å halde måla om tidsbruk på dei ulike appane.

Prioriter kva du vil bruke skjermtida di til: Oppdatere deg på det som skjer i verda, halde kontakt med venner, eller få inspirasjon og underhaldning. Kva er viktig for deg? Kjelder: psykolog og seniorforskar Jens Christoffer Skogen, UiB, og professor Dag Svanæs, NTNU.

Ikkje lett

Tilbake i Bergen trur ingen av dei vi har snakka med at det blir lett å halde nyttårsforsettet. Mobilen er jo der, tilgjengeleg, heile tida.

– Det er så lett å ta han opp, det går veldig på automatikk, seier Alma Apenteng.

At mobilen er tilgjengeleg heile tida, gjer det ekstra vanskeleg å kutte i skjermtida. Foto: Oda Flaten Lødemel

Samtidig ser dei mykje bra ved å ha verda tilgjengeleg i lomma, heile tida.

– Eg får jo mykje inspirasjon også. Men dersom det gir meirsmak å kutte i skrollinga, så kjem eg til å halde fram med det, seier Hanne Rosland.