Ungdom tatt for ny vald i veka etter førre dom

Hordaland tingrett har varetektsfengsla ein 18-åring i fire veker for tre alvorlege valdshendingar, knytte til rusbruk. Han har erkjent straffskuld for to av dei, som vart dokumenterte på overvakingsvideo.

Retten viser til at han trass låg alder er domfelt fleire gonger. Seinast i førre veke vart han dømt til ungdomsstraff som «ein siste sjanse» til å endra åtferda si, men kom opp i nye valdshendingar få dagar seinare.