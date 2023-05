Ung kvinne til legevakt etter trafikkuhell

Ei ung kvinne vart i morgontimane send til legevakt for sjekk etter eit trafikkuhell ved Steinsland på fv. 560 i Øygarden kommune. Kvinna var åleine i bilen. Bilen har fått store skadar og bilbergar er no på staden, opplyser politiet. Det meldt at det skal vere glatt på staden, uvisst av kva grunn, opplyser politiet.