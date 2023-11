Ung kvinne funnet død på barnevernsinstitusjon i Bergen

Politiet bekrefter at en ung kvinne i slutten av tenårene ble funnet død på en barnevernsinstitusjon i Bergen torsdag kveld. Pårørende er varslet.

Dødsårsak er foreløpig ikke kjent. Politiadvokat Eli Andrea Skaar sier at det per nå ikke er mistanke om at noe straffbart har skjedd.

Det var BT som først meldt om dette.

Det skal ha vært en ansatt på institusjonen som varslet nødetatene.

– Det er snakk om en privat barnevernsinstitusjon, og avdøde bodde alene i en leilighet med tilsyn, sier Skaar.

Politiet jobber nå med å avklare omstendighetene. Avdøde er sendt til obduksjon, ifølge Skaar.

– Det som gjenstår for oss nå er å vente på obduksjonen, også er det mulig at vi skal ta flere vitneavhør, sier hun.

Avdøde var fra en kommune i nærheten av Bergen. Hun skal ha bodd på barnevernsinstitusjonen i flere år.