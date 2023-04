Ung gut sklei ut i vegbana- då gjekk det gale

Politiet har rutinemessig oppretta sak etter at ein gut under ti år blei påkøyrd på Nordfjordvegen i ettermiddag. Ulykka skjedde i nærleiken av Måløy vgs. Guten er frakta til Førde for å få helsehjelp. – Guten kom springande før han sklei og datt ut i vegen der han blei påkøyrd. Det blir omtala som ei uunngåelege ulykke, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. Det er ikkje mistanke om promillekøyring. Skadeomfanget er framleis ukjent, men guten var vaken og bevisst etter ulykka.