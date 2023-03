Undersøkingsarbeid i Olden startar måndag

Politiet veit framleis ikkje brannårsaka etter bustadbrannen i Olden natt til torsdag. Ein mann i 70-åra omkom i brannen.

Politiet har fått forklaring frå kvinna som var i huset, og forklaring frå brannmannskapet som kom til.

Måndag startar politiet arbeidet med å undersøke branntomta.

– Me har forhåpningar om at me skal få svar på kor brannen har starta og at me kan finne ei brannårsak, seier politioverbetjent Vidar Stavik.