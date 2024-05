Undersøker spor

Leitemannskapa i Stryn undersøker no nokre spor i Tungegjølet sør for Staurenibba. – Spora vart observert av ei drone, men vi kan ikkje seie noko om kva som kan avsett spora, seier innsatsleiar Jan Tore Sunde i politiet. Store leitemannskap søker no på tredje dagen etter Christoffer Ordahl. 30-åringen frå Risør la ut på fjelltur fredag føremiddag.