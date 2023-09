Undersøker blodsøl i trappeoppgang

Politiet i Odda undersøker om det har skjedd noko kriminelt på ei adresse i byen. Politiet fekk klokka 11.15 melding om blodsøl i ein trappeoppgang. Ein patrulje er sendt ut for å undersøka bakgrunnen. – Dette kan til dømes stamma frå nokon som har falle i løpet av natta, seier operasjonsleiar Tatjana Knappen i politiet, men politiet vil undersøka for å utelukka at noko kriminelt har skjedd.