Nordmenn flest meiner dei negative konsekvensane av klimaendringane enten ligg i framtida eller aldri kjem til å kome.

Det viser tal frå årets individundersøking i Norsk klimamonitor.

1954 personar svarte på spørsmålet «Når trur du at Noreg for alvor kjem til å merke negative konsekvensar av klimaendringar (meir regn, tørke, storm, skred, flaum og stormflod)?»

Her kjem det fram at 44 prosent av dei spurde meiner at vi merker konsekvensane no.

«Når trur du at Noreg for alvor kjem til å merke negative konsekvensar av klimaendringar?» Grafikk: Norsk klimamonitor

– Eg trur det seier noko om at vi har det ganske fint og at vi ikkje opplever dei verste konsekvensane av klimaendringane, seier forskar ved Vestlandsforsking, Torbjørn Selseng.

Det er første gang dette spørsmålet blir stilt i individundersøkinga.

Klimaskepsis blant nordmenn

Selseng har deltatt i datainnsamlinga og er ikkje overraska over tala.

– Nordmenn er litt kuriøse, viss du står utanfor og ser inn. Vi er ganske klimaskeptiske – det er Saudi-Arabia først, også er det oss.

Tidlegare studiar har nemleg vist at kvar fjerde nordmann trur ikkje trur på at menneskeleg aktivitet påverkar klimaendringar.

Det utgjer 1,3 millionar klimaskeptiske i nordmenn.

Selseng kunne ønske at fleire tok innover seg kor alvorleg klimaendringane er.

– Vi har ein stor jobb å gjere. For å gjere den jobben treng vi at folk drar i lag.

Han er likevel nøgd med at deira studie viser at berre 8 prosent trur at vi aldri vil merke dei negative konsekvensane av klimaendringar.

Ekstremvêr kjem hyppigare

– Eg ligg i alle fall på 44 prosenten som meiner at klimaendringane skjer no.

Det seier konserndirektør for klima og miljø i forskingsinstitusjonen NORCE, Trond Martin Dokken.

Ifølge han kan ein tydeleg merke klimaendringane allereie no, også i Noreg.

Han viser mellom anna til storflaumen i Voss i haust, og at slike flaumar kjem med hurtigare mellomrom.

På Voss har det vore fem 20-årsflaumar dei siste åtte åra. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

I tillegg viser han til snøgrensa som sakte, men sikkert trekker seg oppover, og at det blir stadig mindre is rundt Svalbard.

– Alle rapportar og all forsking tilseier at årsaka til oppvarminga globalt, regionalt og lokalt er knytt til høgare konsentrasjonar av CO₂ i atmosfæren, seier Dokken.

Klima i framtida Ekspandér faktaboks Ifølgje Norsk Klimaservicesenter er dette klimaendringar som vil gjelde Noreg fram mot slutten av dette hundreåret. Årstemperatur: Auke på ca 2.7 ºC (spenn frå 2.1 til 3.5 ºC) Årsnedbør: Auke på ca. 10 % Styrtregnepisodene blir kraftigare og dei kjem til å førekome hyppigare.

Regnflaumane blir større og kjem oftare.

Snøsmelteflaumane blir færre og mindre

I lågtliggjande områder kjem snøen til å bli nesten borte i mange år, mens det i høgfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder.

Det blir færre isbrear og dei som er att har vorte mykje mindre.

Havnivået aukar mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet. Kilde: Norsk Klimaservicesenter Norsk Klimaservicesenter er eit samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, NORCE og Bjerknessenteret. Norsk klimaservicesenter blir leia av Anita Verpe Dyrrdal frå Meteorologisk institutt, og det er ho som har gjeve NRK tala i denne saka.

Minst uro i Frp

Undersøkinga viser også at kva parti ein stemmer på har mykje å seie.

Over 90 prosent av dei som stemmer SV og MDG svarte at dei trur dei merker konsekvensar av klimaendringar no eller innan dei neste ti åra.

Men blant Frp-veljarane trur berre ein tredjedel det same.

27 prosent trur klimaendringar aldri vil komme.

Grafikk: Norsk Klimamonitor

– Veljarane våre er kanskje litt meir skeptiske til det ein kan kalle klimalobbyen, men i sum er vi også opptatte av å redusere klimautslepp og å gjere klimatilpassing, seier Terje Søviknes i Frp.

Han meiner at tala viser at befolkninga er splitta i meiningane om klimaendringane.

– Eg opplever at folk flest er litt meir balansert i spørsmålet om klimaendringar enn det ein kanskje kan få inntrykk av når ein følger den politiske debatten og samfunnsdebatten om dette teamet.

– Det er viktig for oss som tek avgjerder å vere informerte om kva befolkninga tenker for å kunne treffe riktig i utforming av politikken, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Han trur at årsaka til at færre nordmenn seier dei opplever klimaendringar her og no kan vere at Noreg så langt har blitt skåna for dei verste klimahendingane.

Statsråden understrekar at undersøkinga likevel viser at eit stort fleirtal av befolkninga meiner at dei allereie merkar klimaendringane no eller at dei vil bli råka i framtida.