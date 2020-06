En 57 år gammel bussjåfør er en av to som mistet livet i den kraftige frontkollisjonen mellom en buss og en personbil på Sørås i Bergen forrige uke.

Sammenstøtet var svært kraftig, og en av to 19-åringer i personbilen mistet også livet som følge av kollisjonen.

Søndag startet Trude Kjærgård en innsamlingsaksjon via Spleis for å samle inn penger til familien til bussjåføren.

På kort tid har innsamlingen skutt fart. Mandag ettermiddag har den passert 600.000 kroner.

INITIATIVTAKER: Trude Kjærgård er lærer til bussjåførens eldste datter. Foto: Privat

– Ufattelig takknemlig

– Det er altså bare så vidunderlig rørende. Jeg har nesten ikke ord. Dette er en familie som over natten havnet på bar bakke, og da er det godt at det er så mange som vil hjelpe.

Kjærgård er lærer til familiens eldste datter på 13 år. Den avdøde bussjåføren hadde også en ti år gammel datter. Ifølge BA, som omtalte aksjonen først, er sjåføren opprinnelig fra Irak.

Læreren synes det er godt at så mange bryr seg om familien.

Hun sier familien setter stor pris på hver eneste krone.

– De er ufattelig takknemlig, det er et lite plaster i en vond og vanskelig tid.

BLOMSTER PÅ STEDET: Venner og familiemedlemmer la ned blomster på stedet i Steinsvikvegen hvor bilen og bussen kolliderte tirsdag i forrige. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Vil sikre jentenes fremtid

Pengene er tenkt til familiens fremtid og de to jentenes utdanningsløp.

– Jeg vet i hvert fall at den eldste jenten er utrolig flott og målrettet som har alle forutsetninger for å klare seg. Hun har en drøm om å kanskje bli lærer slik som meg. Forhåpentligvis kan dette hjelpe.

Aksjonen er satt til å vare i 30 dager, men er på under et døgn blitt Norges mest populære. Kjærgård sier hun ikke har rukket å tenke på hva den endelige summen kan bli.

– Jeg har nesten vært i min egen boble. Bare at det kom inn så mye det første døgnet er helt utrolig.

– En organisasjon som lever i sorgen

Konsernsjef i busselskapet Tide, Roger Harkestad, sier til NRK at selskapet er glade for initiativet.

– Det er et kjempeflott initiativ. Våre tanker går jo til de pårørende etter ulykken. Det var en meningsløs ulykke, så all den støtten og omtanken som kan gis til de pårørende synes vi er veldig fint.

Harkestad sier de tidligere kollegaene fremdeles tar tapet av den 57 år gamle bussjåføren tungt.

– Det er en fattet organisasjon som lever i sorgen og sjokket akkurat nå. Samtidig føler jeg at vi stiller opp for hverandre.

TENKER PÅ FAMILIEN: Konsernsjef i busselskapet Tide, Roger Harkestad sier selskapet har stor omtanke for de involverte og de pårørende. Foto: Sølve Rydland / NRK

Beklager feil info om dødsbudskap

Politiet etterforsker fremdeles ulykken, og det er planlagt avhør med 19-åringen som overlevde ulykken denne uken.

Vest politidistrikt har nå kartlagt hva som førte til at de tirsdag gikk ut med feil informasjon om dødsfall i ulykken. I flere timer meldte medier at 19-åringen var død, selv om han ikke ble bekreftet død før dagen etter.

– Denne feilen er alvorlig for de pårørende og for allmennheten som får informasjonen, sier Arne Lutro, stasjonssjef ved Bergen sør politistasjon.

Han sier årsaken til feilen er at politiet ikke kvalitetssikret informasjonen fra helsevesenet.

BEKLAGER: Stasjonssjef ved Bergen sør politistasjon, Arne Lutro, sier politiet tar på seg skylden for at de sendte ut feil dødsbudskap om 19-åringen i forbindelse med ulykken. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Kvalitetssikret ikke informasjon

Tirsdag fikk politiet informasjon fra helsepersonell om at den 19 år gamle føreren av personbilen var død.

Normalt skal politiet få en formell bekreftelse på dødsfallet før informasjonen går ut. Det skjedde ikke i dette i tilfellet.

– Informasjonen ble ført inn som offisiell. Vi skulle kvalitetssikret den, men det gjorde vi ikke. Det beklager vi.

Han legger til at rutinene til politiet i utgangspunktet er gode nok, men at det er viktig at de følges.

– Jobben vår nå blir å sørge for at alle som kan eller skal motta slik informasjon er klar over nøyaktig hva som skal gjøres. Vi har derfor sikret at vi følger rutinene våre og har et godt samarbeid med helsevesenet.

Først torsdag gikk politiet ut med informasjon om at 19-åringen var død etter ulykken. Samme dag hadde de et møte med Helse Bergen.

– Vi kom frem til at det var læringspunkter både for helsevesenet og politiet, men politiet tar på seg skylden for denne feilen, sier Lutro.