Ulykke på Danmarksplass

To biler var innblandet i en trafikkulykke på Danmarksplass retning sørover like før klokken 9 mandag morgen. Veitrafikksentralen meldte at ulykken var rett etter lyskrysset, og at det var lange køer som strakk seg bakover til Fløyfjelltunnen. Veien ble åpnet igjen ved like før klokken 0930.