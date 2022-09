Ulykke med parafinomn i Bergen

Ein person skal mogleg ha fått brannskadar etter ei ulykke med ein parafinomn i Bergen. Vedkommande får helsetilsyn. Naudetatane er på staden. Politiet melder at det ikkje verkar som det er fare for nye ulykker. Brannvesenet melder at dei har kontroll på staden. Det er litt lekkasje frå ei propanflaske.