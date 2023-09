Ulukke på E39 i Alver – vegen har opna igjen

Politiet er på veg til ei trafikkulukke like sør for Nordhordlandsbrua. To bilar har kollidert, og tre personar er involverte, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen i politiet. – Den eine bilen har treft midtrabatten og så inn i bilen til personen som meldte inn. Skadeomfanget er ukjent, seier Knappen. Eit vitne har tipsa NRK om at det er lange køar sørover på E39 som følger av ulukka.–