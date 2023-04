Ulukke mellom MC og fotgjengar i Helldal

Ein fotgjengar er påkøyrt av ein MC på Hardangervegen i Helldal. Politiet fekk melding om ulukka klokka 13.10. Ulukka skal ha skjedd då fotgjengaren kryssa vegbanen i eit fotgjengarfelt.

Ein tung MC var involvert. Sjåføren var ein mann i 40-åra og det er ei kvinne i 70-åra som er skadd. Begge er frakta til Haukeland sjukehus i ambulanse. Det var lenge trafikale utfordringar på staden, men like før halv to melder politiet at trafikken går som normalt.