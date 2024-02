Ulukke i Eidsvåg i Åsane stengjer tunnel

Politiet melde eit trafikkuhell i Eidsvåg i Åsane, på fv. 578 ved undergangen under motorvegen. To bilar var involverte, men det vart ikkje meldt om nokon skadde. Politiet rykte ut til staden og det vart fort kø i området. For å unngå at køen skulle stå i tunnelen vart E39 Eidsvågtunnelen stengd i nordgåande retning. Klokka 22.30 er tunnelen open igjen og staden er rydda.

– Her vil det bli trafikale problem, skreiv Vegtrafikksentralen vest på X. Vegen der uhellet skjedde er omkøyringsveg for den stengde Glaskartunnelen.