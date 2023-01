Ulande bilfløyte i Høyanger

Like over klokka fem fekk politiet melding om ein bil i Høyanger der fløyta ulte konstant. Dette hadde gått føre seg i 15–20 minutt. Politiet skriv på Twitter at dei kunne høyra fløyta godt gjennom telefonen. Dei påpeikar at dei antek at folk i Høyanger søv tungt eller er tolmodige, sidan dei berre har fått ei melding om lyden. Politiet har fått kontakt med eigaren av bilen, som skal ta seg av saka.