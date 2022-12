– Kom inn, kom inn!

Maryna Reva smiler breitt og vinkar oss inn i ei varm stove.

Bak henne kjem Sviatoslav (4) og Solomiia (2) hoppande og svinsande. Dei viser stolt fram juletreet som dei har pynta.

Ute er det bitande kaldt, stille og stjerneklart.

Familien Reva sin heim ligg høgt og luftig i den vesle grenda Rønnekleiv i Nordfjord-bygda Hyen.

Vegen opp hit er smal og svingete. Så svingete at Solomiia må vente med frukosten til ho kjem i barnehagen om morgonen. Elles blir det oppkast i bilen, forklarar mamma Maryna.

Her er det langt mellom husa og gardane. Heilt annleis enn i Ukraina, forklarar tobarnsmora.

Familien Reva har funne seg godt til rette i Noreg, men dei saknar kvardagen og livet i Ukraina. Foto: arne stubhaug / nrk

Her mellom høge fjell i Hyen har familien funne fred etter flukta frå Ukraina i februar.

– Vi tok det siste flyet før alt stengde ned, seier Volodymyr.

I ti år hadde han pendla mellom Noreg og Ukraina. Men då situasjonen eskalerte i heimlandet, tok han seg fri frå avløysarjobben i Hyen og henta familien sin hit.

Å flykte var skremmande, fortel tobarnsfaren.

No er dei ein av fem ukrainske familiar som bur i den vesle bygda.

Tek med seg ukrainske juletradisjonar

Over heile landet bur det no nær 30.000 ukrainske flyktningar. Årets jul blir annleis for dei alle.

– Det er som ein vond draum, det er framleis litt uverkeleg, seier Volodymyr .

Kona Maryna nikkar samd.

Bomber, sirene og byar i brann. Å sjå bileta og videoane frå heimlandet i krig er vondt.

Særleg eldstemann Sviatoslav hugsar korleis livet i heimbyen Ladyzhyn var. Men minna frå krigen har bleikna litt etter litt. No har fireåringen og veslesøstera fått ein ny kvardag i Hyen med barnehage og nye vener.

Sviatoslav (4) og Solomiia (2) gler seg over norske og ukrainske juletradisjonar. Mellom anna feirar familien den 19. desember St. Nicholas, som var ein helgen for born. Det betyr at dei små får presangar og godteri denne dagen. Foto: arne stubhaug / nrk

Maryna lærer seg norsk på dagtid og kvar onsdag har tobarnsmora språkpraksis i barnehagen i bygda.

Med seg inn i det nye heimlandet tek dei med dei ukrainske juletradisjonane.

I Ukraina er det to offisielle julefeiringar. Historisk blir jula markert etter den julianske kalenderen 6. og 7. januar, som ein i hovudsak finn i den russiske ortodokse verda.

Men for nokre år sidan opna den ortodokse kyrkja i Ukraina for julefeiring etter den gregorianske kalenderen. Dermed er det fleire som no feirar julaftan 24. desember. For mange er nok dette ein måte å distansere seg frå Russland sin innflytelse over landet.

For familien Reva blir årets jul feira i desember.

Dei tradisjonsrike tolv rettane- like mange som Jesus hadde med sine disiplar- må stå klare. Mellom anna står kålrulettar og soppsaus på bordet.

30.000 ukrainske flyktningar er på plass i Noreg og skal feire jul i eit nytt land. Foto: arne stubhaug / nrk

Også retten Kutia, ei blanding av mellom anna kveitekorn, honning og rosiner, må til for at det skal bli jul.

Men vi vil også feire jul slik dei gjer i Noreg, fortel tobarnsfaren.

Han har blitt svært glad i pinnekjøtt.

– I år skal kona mi lage norsk julemat, seier han.

Maryna ler godt.

– Hm ... Det var ny informasjon for meg, seier ho, ikkje like overtydd om at mannen sin draum går i oppfylling.

Blanda kjensler

Frå toppen av dalen går turen nedover til sentrum av Hyen. Her finn vi skulen, barnehagen, samfunnshuset og butikken i bygda.

Heime i Ukraina hadde Andrii og kona Olexandra eit eige advokatfirma. I Noreg går dagane mellom anna med til å lære seg norsk. Her med dei to yngste borna Artur og Anhelina. Foto: arne stubhaug / nrk

To born kjem gåande, godt innpakka i kvar sine tjukke vinterdress. Artur (3) og Anhelina (5) har ei hand i mamma Olexandras hand.

I den andre har dei ein pose med lussekattar som dei har laga i barnehagen. Ein tradisjon familien Hordiienko aldri før hadde høyrt om før dei kom hit.

Trebarnsfar Andrii går dei i møte denne ettermiddagen.

Medan dei to minste er i barnehagen og eldstemann Andrii (8) på skule om dagane, er han og kona på norskkurs på Sandane.

Andrii (8) Hordiienko likar seg godt på skulen og lærer norske ord kvar dag. Her saman med klassekameratane Johan Loe Hope (til venstre) og Oscar Holme Pettersen. Dei synest det er kjekt med ein ny klassekamerat som dei kan leike med. Foto: arne stubhaug / nrk

Livet i Hyen er på mange måtar likt, men også ulikt, kvardagen i Ukraina.

Særleg no før jul.

Vanlegvis ville dette vore ei tid med mykje glede for familien, fortel han.

Dei handlar inn gåver og pynt og gler seg til høgtida. I jula plar dei gå frå dør til dør og synge julesongar til kvarandre, ein slags ukrainsk julebukk.

Heime i Ukraina feira bestemor Nataliya saman med barnebarna. Her ser vi Artur og Anhelina. Årets jul feirar dei i Noreg. Foto: privat

– Men i år er det blanda kjensler, i alle fall for dei vaksne, seier Andrii.

Vi sit rundt bordet i stova til familien. På bordet er det dekka på med tradisjonsrik ukrainsk mat og te. Ei lyslenke lyser opp vindauget.

Andriis mor, Nataliya, kom til Noreg i november. Ho er glad for å få vere nær familien.

– Vi er takksame for at vi får bu i Noreg og at vi har fått ein ny heim, seier Andrii.

For få veker sidan kom bestemor Nataliya til Hyen der sonen Andrii og familien hans har budd sidan i haust. Her med Artur (3) og Andrii (8). Foto: arne stubhaug / nrk

Han omset spørsmål og svar på engelsk og ukrainsk. Korkje mora eller kona hans snakkar engelsk.

– Borna våre er trygge her, men det er vanskeleg å vite at vener og familie lever farleg i Ukraina. Nokre av byane er bomba kvar dag. Vi veit ikkje om dei lever eller er døde, seier Andrii.

Bustadblokka heime i Kyiv er bomba. Om deira eiga leilegheit står framleis, veit dei ikkje.

Men familien veit ein ting: Dei vil tilbake når krigen er over.

Men først står jula i det nye landet for tur.

Hyen barne- og ungdomsskule tel 41 elevar. Dei ukrainske borna er difor av fleire grunnar velkomne i den vesle bygda. Her ser vi Andrii Hordiienko i grøn og svart vinterdress i full fart. Foto: Arne Stubhaug / nrk

Draumen om skule og snø

Med utsikt over fjorden og fjella, står ein snømann ved nabohuset og speidar.

Den har sju år gamle Matvii Pats laga.

– Han lurte på to ting før vi kom til Noreg, seier mor hans Hanna Pats heime i stova deira.

– Kor tid får eg starte på skulen og kor tid kjem snøen?, ler ho.

No har Matvii fått gjort begge deler sidan dei kom til Noreg i august.

Sjuåringen likar seg godt på skulen. I dag var det han som fekk tenne lys under adventsstunda i klasserommet. Litt etter litt plukkar han opp norske ord.

Matvii Pats (7) gler seg over snøen og uteleik på den nye heimplassen sin. Foto: arne stubhaug / nrk

I friminutta går det unna med akebrett i bakkane ved skulen.

Hanna sin mann og Matvii sin pappa er igjen i Ukraina og jobbar på eit stålverk. Dei snakka mykje om dette valet før Hanna og sonen flykta. Det var eit tøft, men rett val.

– Han jobbar for landets beste, og han vil kome så fort han kan, seier Hanna.

Men saknet er stort. Det kjem nokre tårer kvar kveld, fortel ho.

Hanna og sonen Matvii gler seg til jul, sjølv om årets høgtid også blir sår. Foto: arne stubhaug / nrk

Hanna fortel at bygda har teke godt imot dei.

– Alle spør om det er noko vi treng hjelp til. Menneska rundt oss er gode. Her er vi trygge.

I vindauget står ein julestake og nissar. Ute ser dei rett på fjorden og bort på hjørnesteinsbedrifta Brødrene Aa i bygda.

Denne jula blir annleis, men Hanna og Matvii ser fram til den.

Men krigen og saknet etter dei kjære i heimlandet er også med dei inn i høgtida.

Hanna tørkar nokre tårer, men ho fortel at ho finn ei god trøyst i den vakre naturen rundt dei.

Når krigen ein gong er over vil ho bli verande i Noreg.

– Takk Gud for at vi er her. Eg er sikker på at alt kjem til å ordne seg. No ventar vi berre på det nye året, seier Hanna Pats.