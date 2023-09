Uklart kven som blir ordførar i Høyanger

Kven som blir ordførar i Høyanger er enno ikkje avklara. Ap fekk 38 prosent av røystene i Høyanger og er dermed største parti. Dei går tilbake 3,2 prosentpoeng samanlikna med valet for fire år sidan. Noverande Ordførar Petter Sortland (Ap) trur han skal klare å lande ei avtale med Senterpartiet og seier at det er naturleg å sjå både mot Raudt og SV for å sikre seg toppvervet.