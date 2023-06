Ukjent skadeomfang etter ulykka i Seimsdalstunnelen

Politiet jobbar framleis med å finne ut kva som skjedde då to personar blei skadde i ei arbeidsulykke i Seimsdalstunnelen i Årdal i går. Dei to sat i ein lift som var ti meter oppe i lufta og som krasja med ein lastebil. Dei blei frakta til sjukehus og det er enno ikkje kjent kor alvorleg skadde dei er, seier Marit Breistøl, tenestestadleiar for politiet i Årdal, Lærdal og Aurland til Sogn Avis. Ho seier dei enno ikkje har konkludert med kva som gjekk gale. Lastebilsjåføren er avhøyrt og førarkortet er kverrsett. Dei to skadde er ikkje blitt avhøyrde enno.