UiB-rektor ber demonstrantar sleppa folk inn på jobb

Måndag morgon blokkerte demonstrantar inngangen til UiB sine kontor på Museplass i Bergen.

Blokkeringa var ein del av ein demonstrasjon som vil ha UiB til å boikotta alt samarbeid med Israel.

No ber UiB-rektor Margareth Hagen demonstrantane om å la folk komma inn på jobb.

– Sidan mange har sin arbeidsplass på Museplass, ber me demonstrantane om å sleppa folk inn på jobb. Fri tilgang til bygget er eit av vilkåra i tillatinga dei har fått til å demonstrera. Universitetet skal strekkja seg langt for å leggja til rette for ytringsfridom og demonstrasjonar. Me er usamde i den forma som demonstrasjonane no tek, seier Hagen til NRK.

Det er no 40 dagar sidan demonstrasjonane ved UiB starta opp.