UiB-professorer med krass kritikk etter smitteutbruddet: – De fraskriver seg ansvaret

I et leserinnlegg i Bergens Tidende går professor i sammenlignende politikk ved UiB, Lise Rakner, hardt ut mot gjennomføringen av fadderuken ved utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Rakner mener det var uansvarlig av studiestedene å avholde fadderuken etter det store smitteutbruddet i studentmiljøet.

Minst 182 studenter har fått bekreftet koronasmitte etter studiestarten i Bergen. Aller flest smittetilfeller er det ved NHH.

«Det handler ikke om private fester. Det handler ikke om fadderledere som gjorde så godt de kunne. Byens utdanningsinstitusjoner kan ikke fraskrive seg dette ansvaret. [ ...] Nå utøver vi olympiske øvelser i ansvarsfraskriving og bortforklaringer», skriver Rakner i innlegget.

Kritiserer signaleffekten

– Dette gjør jeg i dyp frustrasjon. Jeg opplever av lederne for utdanningsinstitusjonene bortforklarer dette, og sier det ikke har noe med fadderuken å gjøre, sier Rakner til NRK.

Rakner mener både rektoren på UiB og de andre studiestedene overser det hun omtaler som «elefanten i rommet».

– Ved å arrangere fadderuken i en pandemi sendte vi et signal om at nå var ting normalt. Studentene fulgte opp med å feste og samles på små hybler med poser fra Vinmonopolet, sier Rakner.

Professoren har fått støtte fra flere hold etter at innlegget sto på trykk. Blant annet fra UiB-professor Anne Lise Fimreite, som har vist sin støtte til Rakner i et innlegg på Facebook.

«At fadderuken var ok gjorde nok sitt til at mange oppfattet at det var ok med andre fester og samlinger også», skriver hun.

NRK har vært i kontakt med Fimreite, som ikke ønsker å gi noen kommentar ut over det hun skriver i innlegget.

SIGNALEFFEKT – Ved å arrangere fadderuken i en pandemi sendte vi et signal om at nå var ting normalt, sier professor Lise Rakner i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Vi bør ta ansvaret

Rakner mener universitetet i stedet burde avlyst fadderuken og jobbet for å få til så mye fysisk undervisning som mulig.

Som NRK tidligere har meldt, er all fysisk undervisning ved studiestedene avlyst fram til 18. september som følge av smitteutbruddet blant studentene.

Ved Høgskulen på Vestlandet har de forlenget nedstengingen i tråd med videreføringen av tiltakene i Bergen.

Byen har i snitt hatt over 30 nye smittetilfeller daglig den siste uken.

Vil ikke skylde på fadderuken

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, mener smitteøkningen i Bergen den siste tiden ikke kan ses i direkte sammenheng med opplegget i fadderuken.

– Etter to dager avviklet UiB alle sosiale arrangementer på kveldstid. Derfor mener jeg det er vanskelig å tilskrive det smitteutbruddet vi nå ser i Bergen med fadderuken, sier Olsen.

Han erkjenner likevel at universitetet bidro til en uheldig signaleffekt ved å ikke slå hardt nok ned på private fester og sosiale sammenkomster i forlengelsen av studiestarten.

– Vi har åpenbart ikke vært tydelige nok på at slike sosiale samlinger kan vi ikke ha på samme måten i disse tider.

– Samtidig var det viktig for meg å forsvare studentene og fadderne som laget opplegget under fadderuken. Flere av dem fikk svært truende og opprørende e-poster, minner Olsen om.

UHELDIG: Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen erkjenner at universitetet bidro til en uheldig signaleffekt ved å ikke slå hardt nok ned på private fester og sosiale sammenkomster. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Burde gjort mer

Rektor Øystein Thøgersen ved NHH sier de er lei seg for smitteutbruddet i Bergen.

Han understreker at oppstartsuken for nye studenter var kraftig nedskalert og hadde sterkt fokus på smittevern.

Som BT tidligere har skrevet, stammer trolig mange av smittetilfellene fra en fest i kjelleren på NHH mandag 24. august, der avtalte retningslinjer ble brutt.

– Vi burde gjort mer for å opprettholde smitteverndisiplinen i forbindelse med sosiale arrangementer, også da returnerende studenter vendte tilbake til NHH for semesterstart uken etter, sier Thøgersen.

– Kan ikke styres

Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) angrer ikke på at de arrangerte fadderuken, tross utfallet.

– I utgangspunkter er det hver og en av oss som har ansvaret for å etterleve smittevernreglene. Vi har vært tydelige og lagt til rette for arrangementer og undervisning innen de regler som gjaldt, sier hun.

Rokne understreker at Høgskolen avlyste ethvert arrangement med alkohol midt i fadderuken.

– Ingen kan styre studentenes aktiviteter 24 timer i døgnet. Det er lett å være etterpåklok. Det var ingen av oss som så hvordan dette skulle ende. Vi som institusjon må tenke over hvordan vi løste det og ta det med oss til neste studiestart, sier Rokne.