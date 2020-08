UiB dropper fadderarrangement

Universitetet i Bergen avlyser alle fadderarrangement på kveldstid, skriver de i en pressemelding. Ledelsen for UIB begrunner avgjørelsen med at belastningen på fadderstyrene og faddere over tid vil bli for krevende. – De faglige aktivitetene på dagtid vil gå som normalt, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.