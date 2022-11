UiB avsluttar omstridd Kina-satsing

Universitetet i Bergen avsluttar samarbeidet med Kina om det omstridde Sars Fang-senteret, skriv Khrono. Rektor Margaret Hagen beklagar at avgjersla har teke så lang tid. Det var i 2018 at dåverande rektor Dag Rune Olsen signerte ein samarbeidsavtale med Ocean University of China. Målet var eit felles forskingssenter i Quindao.