UD: Drapssiktet nordmann kan søke om overføring til Norge

Norske myndigheter bistår vestlendingen som er siktet for drap og kidnapping i Polen. Han ble pågrepet i Danmark 5. november og ble derfra til Polen i romjulen. Mannen er siktet for å ha drept ekskjæresten sin og kidnappet deres felles barn.

Utenriksdepartementet bekrefter til NRK at den norske ambassaden i Polen bistår nordmannen i saken.

– Den norske ambassaden følger opp saken i tråd med vanlig praksis for bistand til fengslede norske borgere i utlandet. På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan ikke utenrikstjenesten kommentere pågående enkeltsaker om konsulær bistand til andre enn dem det gjelder, sier talsperson Lars Gjemble i Utenriksdepartementet til NRK.

Vanlig praksis for bistand betyr å arbeide for at nordmannen sin rettssikkerhet blir ivaretatt. Utenriksstasjonen følger opp at han får tilgang til advokat eller rettshjelp etter polske prosedyrer. I tillegg hjelper ambassaden til det praktiske rundt kontakt med pårørende og besøk til den fengslede.

Nordmannen er enda ikke tiltalt, men sitter varetektsfengslet i Polen. Om han skulle bli dømt, kan han søke om å få sone straffen i Norge.

– Når rettskraftig dom foreligger, kan den fengslede norske borgeren eventuelt søke om soningsoverføring til Norge, sier Gjemble.