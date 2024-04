Uavgjort til pause mellom Brann og Askøy

Det står 2–2 mellom Brann og Askøy til pause i cup-kampen. Kampen spilles på Skogen fotballpark på Askøy. Så langt har Embrik Fromreide Aasbø scoret begge målene for Askøy, mens at Aune Heggebø og Magnus Warming står for hver sin scoring for Brann.