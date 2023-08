Uavgjort på Fosshaugane

Det blir poengdeling på Fosshaugane med stillinga 3–3 mellom Sogndal og Kongsvinger.

Det såg lyst ut for Kongsvinger til pause då dei leia med eitt mål. Så skulle det verkeleg smelle i andreomgang. Sogndal snur kampen, og gjer seg ikkje før dei har tre mål. Då ser det plutseleg lyst ut for heimelaget, men det skulle heller ikkje vare. For Kongsvinger scorer to mål på få minutt, og til slutt står det 3–3.