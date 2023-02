Uavgjort og braksiger for Brann sine A-lag

Brann sitt A-lag for menn hadde sin siste treningskamp på Marbella fredag ettermiddag, og spelte uavgjort 3-3 mot Sarpsborg. Tidlegare i dag vann Brann sitt A-lag for kvinner 5-0 over Molde sitt andrelag på Åsane stadion heime i Bergen.