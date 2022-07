Uavgjort mellom Åsane og Fredrikstad

Det blei til slutt 2–2 når Åsane møtte Fredrikstad i kveld. Fredrikstad tok tidleg leiinga då Noa Williams banka inn 1–0 for heimelaget. Eit kvarter seinare auka heimelaget leiinga med enno eit mål. Men bergenslaget tok igjen 37 minuttar inn i kampen, og i det 83. minutt sørga Erling Myklebust for uavgjort. Åsane er no på 11. plass, medan Fredrikstad er på 10. plass.