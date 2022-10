Uaktsomhet årsak til båtulykke

Manglende aktsomhet var årsaken til at en småbåt kjørte på en stake i sjøen like utenfor Kråkeneset i Bømlo i juli. Det er konklusjonen til politiet etter at de har etterforsket ulykken. Den 12 år gamle båtføreren omkom i ulykken.