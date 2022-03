– Vi hadde aldri sett for oss at noen ville stjele denne.

Det sier kultursjef Eirik Vangsnes i Bjørnafjorden kommune.

Han står utenfor det som en gang var et barnehjem i Os utenfor Bergen.

GJENVÆRENDE: Kultursjef Eirik Vangsnes vil passe ekstra godt på den gjenværende løven. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

I over hundre år har de ligget foran inngspartiet til tidligere statsminister Christian Michelsens gamle feriehus i Mobergslia.

To løver hugget i marmor.

Nå ligge det kun én løve foran inngangspartiet til det store huset.

ITALIENSK: Løvene er hugget i marmor fra Carrera i Toscana. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

Flyttet stadig på seg

Løvene ble sist sett sammen lørdag kveld.

Tirsdag morgen møtte en tekniker opp for å se på muligheten for å bolte fast de to løvene. Da var det allerede for sent.

Men det er ikke første gang løvene har rørt på seg. De har nemlig blitt funnet ute av posisjon flere ganger, til tross for at de veier flere hundre kilo hver.

Spøker det ved det forlatte barnehjemmet?

– Vi hadde jo en plan om å bolte fast begge disse to løvene, på grunn av hærverk. Men at den skulle bli stjålet hadde vi ikke sett for oss, sier kultursjef Eirik Vangsnes.

ENSOM: Kun én av de to marmorløvene står igjen i Mobergslia. Foto: Dina Nybø Olavsen / NRK

Løvene, som er hugget i marmor fra Toscana, skulle også restaureres i nærmeste fremtid.

Nå frykter kommunen at de kan være på vei ut av landet.

Krevende tyveri

Men hvordan er det mulig å få med seg en statue som veier flere hundre kilo?

– Du tar den ikke med på sykkelen i hvertfall, så dette ser ut som et ganske planlagt tyveri.

Vangsnes tror tyvene må ha fraktet vekk løven med bil, og frykter at løven er stjålet på bestilling.

– Hvis det er noen som tror at vi ikke trengte disse løvene i Bjørnafjorden, håper jeg de skjønner at vi setter veldig pris på dem og ønsker dem tilbake igjen, understreker han.

Saken er nå meldt til politiet. Politistasjonssjef Oddbjørn Dyrdal i Bjørnafjorden opplyser torsdag at de jobber med saken og at de så langt ikke vet mer enn at løvene er forsvunnet.

BEGGE TO: Slik står løvene når begge er på plass. Foto: Kultureininga

– Den løven som står igjen her vil vi feste permanent fast, slik at vi ikke mister en løve til, sier Vangsnes.

Det spøker nok ikke på det gamle barnehjemmet. Men hvem som har røvet løven - forblir et mysterium.