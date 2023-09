Tysnesfest får likevel 800.000 i krisehjelp frå kommunen

Eit samrøystes kommunestyre gjekk tysdag kveld inn for å gi 800.000 kroner til Tysnesfest, som dei siste to åra har eit samla underskot på 10 millionar kroner. Føresetnaden er at musikkfestivalen også får krisepakkar frå andre, skriv Tysnes.

Rådmannen tilrådde å avslå søknaden, men politikarane slettar 300.000 kr som Tysnesfest skulda kommunen, og gir 500.000 kr som rentefritt lån. Lånet kan bli omgjort til tilskot dersom økonomien til Tysnesfest om tre år «ikkje gjer det forsvarleg med tilbakebetaling».