Saken oppsummert Gravide kvinner på Tysnes uttrykker bekymring over mangelen på jordmortjeneste i kommunen.

NRK har gjennomført en undersøkelse blant 228 av landets kommuner – 30 av kommunene har ikke egen jordmor, men de fleste klarte likevel å tilby jordmor ved å samarbeide med nabokommuner eller sykehus.

Tysnes kommune hadde en periode en avtale om å bruke jordmortjenesten på sykehuset i nabokommunene Stord, men dette tilbudet ble avviklet uten at det ble ansatt ny jordmor på Tysnes.

Ordfører på Tysnes, Synnøve Bakke, mener at tilbudet til gravide på Tysnes er tilstrekkelig.

Loven sier at alle kommuner skal ha «knyttet til seg en jordmor», men gravide har likevel ikke rett til å få svangerskapskontroller hos en jordmor. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Maren Leite er gravid med sitt andre barn og bor i idylliske omgivelser på øykommunen Tysnes, som ligger sør for Bergen.

Med stort hus med hage, stabil jobb, og kjernefamilien i boks, burde idyllen vært komplett.

Men på Tysnes finnes det ingen jordmortjeneste. Dette skaper usikkerhet og bekymring for alle de gravide på øyen, forteller hun.

– Det er ingen her som føler seg trygge, sier småbarnsmoren.

– I ytterste konsekvens er vi redd for at liv skal gå tapt. At vi skal miste barnet vårt. Maren Leite

Flere kommuner mangler egen jordmor

NRK har spurt alle landets kommuner om hvordan de organiserer sin jordmortjeneste. Foreløpig har 228 av 357 kommuner svart på undersøkelsen.

30 kommuner opplyste at de ikke hadde ansatt egen jordmor, men 29 av dem kunne likevel tilby jordmortjenester i samarbeid med nabokommuner eller sykehus.

Kun én kommune stod helt uten jordmortjeneste.

Se status på jordmortjenesten hos alle kommunene som har svart på undersøkelsen i faktaboksen:

– Vi mangler grunnleggende rettigheter

Kommuner som har en tilgjengelig jordmortjeneste kan ikke nødvendigvis tilby svangerskapskontroller hos jordmor til alle som ønsker det – det avhenger av kapasiteten i hver enkelt kommune.

Men på Tysnes er det ingen som får det tilbudet. I stedet foregår svangerskapskontroller utelukkende på fastlegekontoret.

Maren Leite er talsperson for over 50 kvinner på øyen som har samlet seg i grupper på Facebook, der de diskuterer svangerskapsoppfølgingen i kommunen.

– Vi er alle enige om at det er altfor dårlig. Vi står veldig samlet i det, sier hun.

De forteller om mange år med manglende eller ustabil jordmortjeneste.

– Dette er ikke et nytt problem. Det var heller ikke jordmor her da jeg var gravid med mitt første barn for fire år siden. Tale Boland

– Vi mangler helt grunnleggende rettigheter i kommunen. Sånn kan vi ikke ha det, sier Maren Leite.

Alternativt tilbud ble avviklet

Jordmorkontoret på øyen har stått tomt i over ett år.

Derfor fikk de gravide på Tysnes lenge tilbud om jordmoroppfølging på sykehuset i nabokommunen Stord.

På tross av lang reisevei og ustabile fergeforbindelser, forteller kvinnene at de var glade for å i det minste ha et jordmortilbud.

Maren Leite, Julie Langli, Rebekka Rabben Restad og Marita Frøkedal Kjerrgård skulle alle ønske at de hadde en jordmor å gå til i svangerskapet. Foto: Synnøve Astrid Malt / NRK

Men før sommeren ble ordningen avviklet – uten at det er ansatt ny jordmor i kommunen.

– Jeg blir sint. Jeg syns det er dårlig gjort når vi har en avtale som fungerer, å si opp avtalen uten å høre skikkelig med dem som bruker tilbudet, sier Maren Leite.

– Men dere har fortsatt tilbud om svangerskapsoppfølging hos fastlege – er ikke det godt nok?

– Nei, det er det ikke. Vi trenger jordmor for å føle oss ivaretatt, for å føle at kvinnehelse blir prioritert. Leger kan litt av alt. De er ikke spesialister på dette.

– Min fastlege har selv sagt at han ikke har den kunnskapen som skal til. Julie Langli

– Det er ikke godt nok

Politisk leder i Den norske jordmorforening, Lena Henriksen, er tydelig på fastleger ikke kan erstatte et jordmortilbud.

– Jordmor er utdannet for å ta seg av gravide under svangerskapet, i fødsel og barseltid. Og vi vet at kvinner stort sett ønsker å gå til jordmor, sier Henriksen.

Lena Henriksen er politisk leder i Den norske jordmorforening. Foto: Sonja Balci / Sonja Balci

Hun forteller at mange fastleger kan være flinke på svangerskapsoppfølging, men at det varierer hvor mye kunnskap de ulike fastlegene har.

– Og fastleger er ikke jordmødre. Det skal være et tilbud om jordmor i kommunen. Når det ikke finnes, så er det ikke godt nok.

Mener tjenesten er god nok

Ordfører i Tysnes kommune, Synnøve Bakke, sier at det er viktig for dem å ha jordmor i kommunen og at de jobber med å få dette på plass. Hun mener likevel at tilbudet til gravide på Tysnes er tilstrekkelig.

– Vi har fire leger og en LIS-lege som følger opp de friske gravide hos oss. Og vi mener at den tjenesten er god nok.

Synnøve Bakke er ordfører i Tysnes kommune. Foto: Eli Bjelland

– Hvorfor ble avtalen på Stord avsluttet før det var ansatt ny jordmor i kommunen?

– Fordi det er spesialisthelsetjeneste på Stord, og vi har et godt bemannet legekontor som kan ta vare på de friske gravide hos oss – og det gjør de nå på en god måte.

Ordføreren understreker også at kvinnene ikke har krav på oppfølging fra jordmor, selv om de gjerne skulle tilbudt det.

Kvinner har rett på jordmor – eller?

Kvinnene på Tysnes er tydelige på at de ikke føler seg trygge på oppfølging kun fra fastlegen. De er uenige med ordføreren, og mener at de har rett på jordmor i svangerskapet.

Men om dette egentlig stemmer eller ikke, er ikke så lett å forstå seg på.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier tydelig at alle kommuner skal ha «knyttet til seg en jordmor».

– Kommuner som mangler dette, oppfyller ikke kravene i loven, skriver fungerende avdelingsdirektør Gunhild Røstadsand i Helsedirektoratet til NRK.

Men:

– Gravide har ikke rett til å få svangerskapskontroller hos en jordmor, men de kan velge når begge deler er tilgjengelige i kommunen, opplyser Røstadsand.

Tysnes er en liten kommune men under 3000 innbyggere. – Men vi har likevel rett på de samme tjenestene som alle andre, mener Maren Leite. Foto: Synnøve Astrid Malt / NRK

Likevel sier Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten at alle kommuner skal tilby svangerskaps- og barselomsorg ved en helsestasjon.

Uansett er Maren Leite og de andre kvinnene på Tysnes tydelige på hva de mener.

– Det er ikke godt nok. Det er et minimum det vi blir tilbudt. Og det gjør ikke øyen til en attraktiv plass å verken bo eller jobbe på, når vi ikke blir prioritert som innbyggere, avslutter hun.